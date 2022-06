Franske motorcykelbetjente følger rytterne i Danmark

Retssikkerhedsmæssigt kan man dog være tryg, forsikrer han.

Der er indgået en aftale om de franske betjentes tilstedeværelse i Danmark i henhold til Prüm-traktaten om europæisk politisamarbejde.

Alt omkring sikkerheden ved Tour de France er dansk politis ansvar, siger Jens Reusch.

- Når de er i Danmark, vil de være under dansk politis ledelse. De må ikke agere politimæssigt i Danmark. Det er kun dansk politi, der må det.

- De er her for at afvikle Tour de France i Danmark, siger vicepolitiinspektøren og fortsætter:

- Vi vil også fortælle dem omkring lovgivningen og magtanvendelse i Danmark, og de vil være fulgt af danske betjente.