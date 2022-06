Quick-Step har udtaget tre danskere til Tour de France

I år er briten reserve til Tour de France.

Der er overraskende heller ikke blevet fundet plads til verdensmester Julian Alaphilippe på Quick-Steps Tour-hold.

Franskmanden gjorde ellers comeback efter en lang skadespause i weekenden ved de nationale mesterskaber, men er blevet sorteret fra.

Sportsdirektør Tom Steels siger i meddelelsen, at det har været et ”svært valg”, men holdet vil gerne have, at han i stedet er ”100 procent” klar til resten af sæsonen.

I de seneste fire udgaver af Tour de France har Alaphilippe vundet mindst en etapesejr.

25-årige Mikkel Honoré kan til gengæld se frem til sin debut i Tour de France.

- Mikkel har udviklet sig meget, siden han kom på holdet, og fortjener en plads på Tour-holdet, lyder det fra Tom Steels om udtagelsen af danskeren.