Mads Pedersen jagter etapesejr og den gule trøje i Danmark

26-årige Mads Pedersen skal køre sit tredje Tour de France i træk. Han har stadig sin første etapesejr i løbet til gode efter to andenpladser på sprinteretaper i 2020.

Og den første sejr går holdet efter skal komme på de tre første etaper, der bliver kørt i Danmark.

- Det er et klart mål for holdet og for Mads at gå efter etaperne i Danmark, siger Treks danske sportsdirektør, Kim Andersen, til holdets hjemmeside.

- Først vil han forsøge at køre en super enkeltstart i København, og derefter kan vi forsøge at tage nogle bonussekunder, hvis den gule trøje er inden for rækkevidde.