Mørkøv ser frem til sit 19. DM: Ruten er ufatteligt fed

- Jeg er meget overrasket over den omgang, der er her i Aalborg. Vi har ikke set hele den store omgang, men omgangen herinde er ufattelig fed og flot. Det er store, brede og nyasfalterede veje med to gode bakker på, siger Quick Step-rytteren til TV 2 Sport.

Mørkøv har vundet danmarksmesterskabet tre gange. I 2019, 2018 og 2013.

En, der håber at kunne skrive en sådan præstation på sit CV, er Magnus Cort. Den 29-årige rytter har kørt DM et par gange og tager denne gang turen alene, mens andre stiller op i hold.