Hvad sker der onsdag?

Et stort bjergslag venter på denne etape i Pyrenæerne, der slutter på kategori 1-stigningen Peyragudes. Det vil blive en dag, hvor indehaveren af den gule trøje og hans hold får travlt med at parere ethvert angrebsforsøg fra konkurrenterne – medmindre han selvfølgelig selv har planer om at stikke af.