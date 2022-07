Hvad sker der onsdag?

Et stort bjergslag venter, når rytterne skal over de velkendte stigninger Col du Télégraphe og Col du Galibier, inden etapen slutter på Col du Granon med en gennemsnitlig stigningsprocent på 9,2. Det er nu, klassementet for alvor begynder at sætte sig og indikere, hvem der kan ende på podiet i Paris.