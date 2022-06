Mathias Norsgaard vandt DM og sikrede søskendetriumf

Asgreen deltager ikke ved DM - i hverken enkeltstart eller linjeløbet søndag - på grund af småskavanker efter sit styrt i Schweiz Rundt for nylig.

En anden forhåndsfavorit, den tredobbelte U23-verdensmester i disciplinen Mikkel Bjerg, deltog heller ikke. Han ragede corona til sig under sidste uges Slovenien Rundt.

Mathias Norsgaard Jørgensen er ikke udtaget til at skulle køre Tour de France for sit hold, Movistar.

Han kommer dermed ikke til at vise de røde og hvide farver frem, når verdens største cykelløb næste fredag sættes i gang med en enkeltstart i København.

Netop frustrationen over ikke at skulle med til Touren hjalp tilsyneladende Norsgaard til DM-triumfen.

- Jeg har haft så meget stress på, jeg har råbt og skreget. Jeg er frustreret over, at jeg ikke skal køre Tour de France. Det er et rimeligt godt signal at sende. Jeg forstår ikke noget. Jeg var bange for, at jeg ville få tæsk af de andre (til DM, red.), siger Norsgaard til TV 2 Sport efter sejren.