»Jeg er mindst lige så glad som alle danskere over, at nu kom Tour de France endelig,« siger Alex Pedersen, der er talsmand for Grand Depart Copenhagen.

Undervejs har der været flere store udfordringer for projektet – ikke mindst corona, der udskød den danske start fra 2021 til 2022.

Under løbet var der mere lavpraktiske hovedbrud som regnvejret under enkeltstarten på 1. etape i København.

»Selvfølgelig vil man altid have 20 grader, men sådan er det at arrangere cykelløb. Min påstand er, at det ikke holdt en eneste tilskuer hjemme. Der kunne i hvert fald nærmest ikke være flere langs ruten,« siger Alex Pedersen med et grin, inden han fortsætter:

»Måske kom der lidt mere dramatik for dem, der sad hjemme og fulgte det hjemme i tv’et. Heldigvis var der ikke nogen, der umiddelbart kom alvorligt til skade.«