»Det var helt fantastisk. Der var mange mennesker, og det var 13 km med jublende tilskuere lige op i ansigtet. Det var motiverende.«

Danskeren var endnu mere tilfreds med, at han undgik uheld på det regnvåde underlag. Ligesom de andre favoritter røg nordjyden direkte ud i den silende regn, som de havde forsøgt at undgå med en tidlig starttid efter at have gransket vejrudsigten.

»Det gik faktisk overraskende godt. Jeg var ved at skride et par gange, selv om jeg ikke tog chancer. Det er jeg glad for, at jeg ikke gjorde, for ellers var jeg nok styrtet,« sagde Jonas Vingegaard.

Med resultatet lagde danskeren og Primoz Roglic afstand til flere af deres andre konkurrenter – ikke mindst fra det britiske storhold, Team Ineos, der også gik glip af etapesejren til forhåndsfavoritten og verdensmesteren Filippo Ganna.