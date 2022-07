02/07/2022 KL. 17:30

Øl, kridt og et bornholmsk flag – hvad mere kan man ønske sig?

Magnus Corts far så sin søn komme først over en bakkespurt, Mads Pedersen var fuldt fokuseret, og børnene fik lov at male på vejen, mens de voksne fik procenter indenbords, da Tour de France-feltet fræsede fra Roskilde til Nyborg.