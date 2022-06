29/06/2022 KL. 20:15

For abonnenter

Glade fans og spændte stjerner: Nu er Touren for alvor landet

Onsdag aften stod tusindvis af danske tilskuere for første gang ansigt til ansigt med Tour de France-stjernerne under den officielle holdpræsentation. I løbet af dagen blev en lurende trussel tydelig og kostede flere af rytterne en plads i løbet, mens andre glæder sig til kulminationen på en vild udvikling for dansk cykling.