Søren Kragh stopper på sit hold og misser Tour de France

Danskeren blev smittet med coronavirus i sidste uge, men det er ikke med hans gode vilje, at han ikke skal med til verdens største cykelløb.

- Jeg er selvfølgelig super skuffet over ikke at blive udtaget og hele situationen med, at jeg lige har haft corona. Det er hjerteskærende, og jeg havde virkelig set frem til at køre Touren i Danmark. Men det er, som det er, og jeg respekterer beslutningen fra DSM, siger Søren Kragh Andersen til B.T.

Han fortæller, at han var chokeret og overrasket over at blive valgt fra til Tour-starten i Danmark.