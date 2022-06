For nogle er det gået galt.

Michael Valgren fik knust sin drøm af et styrt under La Route d’Occitanie. Søren Kragh Andersen blev vraget af Team DSM, som samtidig meldte ud, at den tidligere Tour-etapevinder forlader holdet efter denne sæson. På den måde mistede duoen en unik mulighed for at stille op til verdens største cykelløb