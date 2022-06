Officielt: Vingegaard er udtaget til Tour de France

Primoz Roglic og Jonas Vingegaard er udset til at kæmpe om den gule førertrøje, lyder det i præsentationen af de otte udtagne ryttere.

- Vi har flere ambitioner, så vi har udvalgt ryttere, som er de bedste i forskellige terræner, siger sportsdirektør Merijn Zeeman.

- Vi er nødt til at føre vores kaptajner sikkert gennem den første hektiske uge, men vi skal også være i stand til at gøre det svært for de øvrige Tour-favoritter i bjergene, siger han.

Planen er desuden, at Wout van Aert skal dyste om etapesejre og den grønne sprintertrøje.