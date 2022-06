Pogacar viste igen stor styrke med Touren i horisonten

Pogacars danske holdkammerat, Mikkel Bjerg, var med i løbet indtil fredag. Før starten på etapen oplyste UAE Emirates, at Bjerg havde afgivet en positiv coronatest og var blevet pillet ud.

Det er en streg i regningen for tempospecialisten, som håber at gøre det godt på 1. etape af Tour de France om to uger og hjælpe sin kaptajn til samlet sejr.

Slovenien Rundt består af fem etaper og slutter søndag.