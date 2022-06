Jakob Fuglsang sikrer sig podieplads i prestigefyldt løb

Dansk Tour-debut

Årets udgave af Schweiz Rundt har været en tumultarisk affære, hvor flere ryttere undervejs har måttet trække sig på grund af coronasmitte. Blandt andre måtte den slovakiske stjernerytter Peter Sagan opgive at stille til start på søndagens etape på grund af en positiv coronatest.

Danske Andreas Krohn klarede sig dog ligesom Fuglsang igennem det schweiziske løb uden positive coronatest og viste ligeledes gode takter – så gode, at den 24-årige rytter nu kan se frem til at køre Tour de France i juli for sit hold Lotto-Soudal.

Andreas Krohn endte på en samlet 16-plads i løbet og er på den baggrund udtaget til det franske etapeløb for første gang i karrieren. Det bekræfter holdets sportsdirektør Mario Aerts over for TV 2 sport og fortæller, at Andreas Krohn er udset en rolle som hjælper for Caleb Ewan på det belgiske hold.