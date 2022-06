Brølstærk Mads Pedersen tog suveræn spurtsejr

Dermed beviste Mads Pedersen, at han er i storform, inden han om få uger indleder Tour de France på asfalten i København.

- Det viser, at formen er, hvor den skal være. Det ser godt ud i forhold til Tour de France, men nu koncentrerer jeg mig om det her løb.

- Det er selvfølgelig et af mine mål at få den gule trøje i Danmark. Det er en drøm. Men det er svært, for der er så mange gode ryttere med, siger Mads Pedersen.

Sejren betyder samtidig, at Mads Pedersen kan iføre sig førertrøjen i det belgiske løb, som strækker sig over fem etaper.

Hvis man tæller sejren i Fyen Rundt med, er det sjette gang i 2022, at Mads Pedersen vinder et cykelløb.