Nordmand tog sin største sejr efter soloridt i Schweiz

Da feltet kom i mål, kørte Alberto Bettiol (EF) først over stregen, og han jublede vildt og voldsomt, som havde han vundet etapen. Men det havde han ikke. Han havde dog selvironi nok til at kunne more sig over det, da TV 2 Sport fangede ham efter målstregen.

- Jeg var fokuseret på spurten, og holdet fortalte mig ingenting. Jeg var så glad, fordi jeg troede, jeg havde vundet, og fordi jeg lavede en god spurt.

- I morgen vil alle joke med mig, men det er en del af spillet, sagde Alberto Bettiol med et grin.