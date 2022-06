Hollandsk cykelstjerne stopper: Jeg er træt og har ondt

- Selv om jeg til tider har gjort det godt, så har der var mange gange - specielt i år - hvor jeg har befundet mig på en frustrerende kurs, hvor min krop har føltes træt, og sådan er det stadigvæk.

- Så snart jeg presser mig selv i træning eller løb, så bliver jeg træt, har ondt og får skader i stedet for at forbedre mig, fortæller Tom Dumoulin.

Selv om han måske kunne få glæden tilbage på cyklen, så har han valgt at stoppe.

- Der er ingen garanti for, at det ville blive en succes. Derfor har jeg valgt ikke at gå den vej, men i stedet at stoppe som aktiv cykelrytter for at gå ned ad en ny og ukendt vej, skriver hollænderen.