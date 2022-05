Ryttere frygter for sikkerheden i danske cykelløb

Men DCU er også selv i færd med at højne sikkerheden, garanterer direktør Martin Elleberg Petersen.

En sikkerhedskonsulent er ved at blive ansat, og man forsøger at klæde klubberne bedre på til at stå for løbene.

- Jeg synes ikke, at rytterne har uret. Det er helt sikkert en faktor, at sikkerheden i danske cykelløb er - ikke dårlig, men den kan blive bedre. Det bliver sværere og sværere at arrangere cykelløb, så de er sikre, siger han.

I DCU’s Sjællands-distrikt kan problemerne mærkes, beretter formand Morten Anderson.

Han peger på mere biltrafik, mindre støtte fra myndigheder og dyrere trafikofficials som årsager til, at sikkerheden ikke er optimal.

- Det er på et niveau, hvor vi er nødt til at overveje, om vi skal køre cykelløb hver weekend på den måde, som vi gør lige nu.

- Jeg vil hellere afholde langt færre cykelløb, hvor vi får alle ønsker opfyldt i forhold til at højne sikkerheden. Det er vigtigere, at vi afholder sikrere cykelløb, end at vi afholder mange cykelløb, forklarer Anderson.

Martin Elleberg afviser, at det kan komme på tale at sløjfe alle løb, hvor modkørende trafik kan lure.

- Hvis vi ikke kan afholde de løb, kan vi godt lukke cykelsporten ned. Det er ganske få ruter, der bliver ensrettet hele vejen rundt. Og så er det jo sådan, at når man kører cykelløb, skal man overholde færdselsloven, lyder det fra DCU-direktøren.