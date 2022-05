Colombianer tog sin største sejr efter flot bjergkørsel

Hollænderen forcerede konstant og kørte et drabeligt tempo. Til sidst kom han afsted med sin landsmand Gijs Leemreize, og med et snuptag skabte de sig et minuts forspring til de nærmeste forfølgere.

Op ad den sidste stigning overvurderede Mathieu van der Poel imidlertid sig selv. Han lagde hårdt ud og plantede Leemreize, men måtte kort efter give fortabt.

Leemreize kom tilbage og gik solo, men kort før toppen blev han indhentet af Santiago Buitrago. Colombianeren angreb lige før toppen og slog det afgørende hul.