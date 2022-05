Girmay skriver cykelhistorie med Giro-etapesejr

Mens feltet kørte gennem byen var udbrydernes forspring skrumpet fra de seks minutter, de højst nåede op på, og ned omkring et par minutters afstand.

Danske Christopher Juul-Jensen prøvede to gange på etapen at komme afsted, men han fik ikke brugbare folk med og måtte i begge tilfælde opgive ævred.

Alessandro De Marchi var sidste mand tilbage af de tre udbrydere. Han blev opslugt af feltet med godt 20 kilometer til mål.

Alpecin-Fenix trykkede tempoet op for at få rystet de sidste sprintstærke folk af og bane vejen for en etapesejr til Mathieu van der Poel.

Den sidste prøvelse var Monsano-stigningen 12 kilometer fra mål. Fire kilometer støt stigende prøvelse - og sidste mulighed for at få rystet de sidste sprintere af.