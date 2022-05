Etapen i og omkring Napoli var på forhånd udset som en oplagt mulighed udbrydere. Ikke for kuperet og ikke for flad.

Den gyldne mulighed smittede af på de mange forsøg på at komme væk. Da det endelige udbrud tog form, var en snes ryttere kommet afsted.

I kraft af, at Skjelmoses hold havde førertrøjen, kunne han tillade sig at lade være med at føre.

Men selv om samarbejdet ellers fungerede, voksede forspringet sig aldrig meget større end fire minutter. Måske fordi Cofidis-stjernen Guillaume Martin var med i udbruddet.

Før etapen lå han nummer 28 - lidt over fire minutter efter Lopez.

Samtidig stod det klart, at sprinterholdene ikke kæmpede for at holde udbryderne inden for rækkevidde, så sejrherren skulle findes oppe foran.