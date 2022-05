Mollema og Formolo kom i mål som nummer to og tre.

Trek kan dog glæde sig over, at førertrøjen fortsat sidder på Juan Pedro Lopez. Blandt favoritterne var der ingen forskydninger trods det hårde terræn, og de kom samlet ind lidt over to minutter senere.

Den 196 kilometer lange etape fra Diamante til Potenza var til gengæld ikke nogen lækkerbisken for feltets hurtigste folk.

Det var dog ikke udsigten til de mange højdemeter, men sygdom, der tvang Quick-Steps Michael Mørkøv til at forlade løbet før fredagens strabadser.