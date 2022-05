Van der Poel kørte sig i lyserødt med åbningssejr i Giroen

Van der Poel vandt foran Biniam Girmay, Pello Bilbao og altså Magnus Cort. Mattias Skjelmose blev nummer ti. Med sejren skal Mathieu van der Poel lørdag køre i løbets lyserøde førertrøje.

Åbningsetapen bød på 195 kilometer fra den ungarske hovedstad, Budapest, til Visegrad, der er kendt for borgen, der ligger i byen, og for at lægge navn til en gruppe af lande bestående af Tjekkiet, Ungarn, Polen og Slovakiet.