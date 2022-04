Køreklar Magnus Cort jagter både Giro- og Tour-udtagelse

Cykelrytteren Magnus Cort er tilbage i sadlen efter sit uheld i marts, og den hurtige dansker satser på at indhente det forsømte i en travl sommer.

I et opslag på Instagram skriver Cort, at han stiler efter at køre Giro d’Italia i maj. Samtidig antyder han, at han også har Tour de France i kikkerten.

Cort kom midt i marts galt afsted i et styrt i Tirreno-Adriatico, hvor han brækkede både et kraveben og en knogle i hånden.