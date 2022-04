Byråd i Vejle dropper jagt på World Tour-løb

Byrådet i Vejle har droppet en plan om at ansøge om at blive vært for et World Tour-løb i cykling.

Det meddeler byrådsmedlem Dan Arnløv Jørgensen (K), som er formand for kultur- og idrætsudvalget i Vejle Kommune.

- Det er med smerte i stemmen, at jeg fortæller, at vi har valgt ikke at sende en ansøgning afsted, siger Dan Arnløv Jørgensen til TV 2 Sport.