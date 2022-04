Selvlappende dæk hjalp Ineos til triumf i Paris-Roubaix

Holdet har fået en anden tilgang til de største endagsløb, beretter cykelmekanikeren.

- Allerede på vores første træningslejr i vinter gjorde ledelsen det meget klart, at vi selvfølgelig skulle prøve at vinde en grand tour. Vi har et par stykker, der kan det, og resten skal altså også køre cykelløb. Vi skal køre hvert eneste cykelløb for at prøve at vinde. Lidt som Quick-Step har gjort, siger han.