Dansker får comeback i Paris-Roubaix: Ikke helt optimalt

Der bliver ikke ligefrem tale om en blød start for cykelrytteren Johan Price-Pejtersen, når han søndag vender tilbage efter en skadespause.

U23-verdensmesteren i enkeltstart er på grund af skader og sygdom blevet udtaget til brostensklassikeren Paris-Roubaix.

- Det er megafedt at få lov til at køre løbet, fordi det er et mytisk løb med historik som få. Det er en super speciel oplevelse, så på den måde er jeg egentlig meget beæret over overhovedet at få lov til at køre. Men omvendt er det ikke helt optimale vilkår, siger han til TV 2 Sport.