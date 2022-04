Britisk cykelforbund forbyder transkvinder at konkurrere

De nu tidligere regler tillod transkvinder at konkurrere, hvis de havde en tilstrækkelig lav mængde testosteron i kroppen i en periode på 12 måneder forud for konkurrencen.

I sidste måned nægtede Det Internationale Cykelforbund (UCI) den transkønnede cykelrytter Emily Bridges at stille op i det britiske mesterskab i disciplinen omnium.

Det Britiske Cykelforbund, British Cycling, havde ellers givet Bridges grønt lys til at deltage, hvilket ifølge The Guardian havde skabt uro hos nogle af konkurrenterne. Flere overvejede således at boykotte mesterskabet, der afvikles lørdag.