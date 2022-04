Sprinter undskylder: Kørte i gal retning på opløbsstækning

Den slags er ikke unormalt, men det sker typisk, når et løb slutter på en bjergtop, og rytterne kommer trillende i mål én og én i lav fart.

I dette tilfælde havde Merlier kurs direkte mod en gruppe ryttere i topfart, som var i gang med at spurte om sekundære placeringer.

Først i sidste øjeblik opdagede han, at han var blevet til spøgelsescyklist. Merlier smed cyklen ud til publikum og klatrede selv over afspærringen for at undgå en kollision. Det var et spørgsmål om få sekunder.

På sin Twitter-profil lægger han sig da også fladt ned.