Mads Pedersen spurtede sig til revanche i fransk etapeløb

I stedet kørte han spurten fra front og vandt på den let stigende opløbsstrækning i den franske by Mamers.

Store navne som Benoit Cosnefroy (AG2R), Filippo Ganna (Ineos) og Thibaut Pinot (FDJ) blev henvist til sekundære placeringer.

- Det var en hård og lang dag. Det var superfedt at være med i finalen og være i stand til at vinde, siger Mads Pedersen, som nu går efter at vinde etapeløbet samlet.

- Selvfølgelig. Det har var den hårdeste etape af alle, så nu prøver vi selvfølgelig at forsvare førertrøjen, siger han i transmissionen fra det franske løb, som strækker sig over fire etaper.