Vingegaard får grønt lys til at jagte sejren i Baskerlandet

- Løbet er et af vores mål i foråret. Det er vigtigt for holdet. Primoz har allerede vundet her to gange. Baskerlandet Rundt passer ham godt, og han kan lide at køre her.

- Jonas får også chancen for at gå efter sejren. De kan gøre hinanden stærkere. Sidste år sluttede de som nummer et og to, men det bliver ikke nemt at gentage den bedrift. Vores hovedmål er at gå efter sejren, siger sportsdirektøren.

Danskeren fik sit store internationale gennembrud i Tour de France sidste år, hvor han endte på andenpladsen.