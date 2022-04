Corona forhindrer Wout van Aert i at køre Flandern Rundt

Sammen med holdkammeraterne Tiesj Benoot og Christophe Laporte har han domineret adskillige cykelløb i årets første måneder.

Fraværet af van Aert er et stort slag, konstaterer sportsdirektør Arthur Van Dongen.

- Det er ærgerligt for Wout, men også for Belgien og for holdet. Jeg kender Wout og ved, at han vil komme tilbage stærkere end nogensinde. Vi må sætte os ned på holdet og lægge en ny plan og diskutere, hvordan vi kan vinde Flandern Rundt med en ny sammensætning af holdet, siger han.

Andenpladsen i 2020-udgaven af Flandern Rundt er Wout van Aerts bedste resultat i Flandern Rundt.

Endagsløbet blev sidste år vundet af danske Kasper Asgreen, der også er blandt favoritterne i år.