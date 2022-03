Cykelforbund nægter transkønnet deltagelse i mesterskab

Det skriver The Guardian.

Det britiske forbund, British Cycling, havde ellers givet Bridges grønt lys til at deltage, hvilket ifølge The Guardian havde skabt uro hos nogle af konkurrenterne. Flere overvejede således at boykotte mesterskabet, der afvikles lørdag.

British Cycling anerkender UCI’s beslutning, men udtrykker også ”forståelse for Bridges’ skuffelse”.

- Transkønnet og nonbinær inklusion er større end noget løb og nogen individuel atlet, skriver British Cycling i en pressemeddelelse ifølge Reuters.