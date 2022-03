Russisk cykelhold fritstiller alle ryttere efter udelukkelse

De fleste af holdene må antages at have trupperne på plads for resten af sæsonen, så spørgsmålet er, hvordan fritstillingen stiller Gazprom-rytterne på markedet.

Mens russiske og hviderussiske hold må se langt efter løb, de kan deltage i, kan ryttere fra de to nationer være med, så længe de kører for hold fra andre lande.

På Gazprom-Rusvelo var der før massefyringen 12 ryttere fra andre lande. Blandt andre norske Eirik Lunder og italienske Marco Canola.

Renat Khamidulin peger på, at UCI’s udelukkelse også går ud over de udenlandske ryttere.

- UCI ville straffe et russisk hold, men straffer ryttere fra Italien, Norge, Spanien og endda Costa Rica. Selv hvis tre eller fire af vores ryttere finder nye hold, vil alle andre - omkring 18 - være arbejdsløse.