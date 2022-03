Verdensmester vandt for næsen af Emma Norsgaard i Belgien

Det var ingen overraskelse, at Balsamo triumferede. Hun er utrolig formstærk for tiden og har nu vundet tre løb i træk på World Touren.

Før sit imponerende hattrick af sejre blev hun nummer to i et World Tour-løb i Holland, og i slutningen af februar blev hun nummer fire i et andet stort løb, Omloop Het Nieuwsblad.

Emma Norsgaard havde ingen holdkammerater til at hjælpe sig i spurten, og hun endte med at blive en smule lukket inde på opløbsstrækningen. Et par gode tryk i pedalerne til allersidst sendte dog Movistar-danskeren op på femtepladsen.