Olympisk mester fuldførte stort kup og vandt i Catalonien

Richard Carapaz (Ineos) og Sergio Higuita (Bora) gennemførte lørdag et stort og flot kup i Catalonien Rundt.

Den olympiske mester Carapaz vandt den regnvåde etape, mens Higuita er ny mand i løbets førertrøje.

Duoen var i udbrud i 130 af de 169 kuperede kilometer, og trods et hidsigt arbejde fra feltet kørte sydamerikanerne over målstregen med et forspring på 48 sekunder.