Slovensk triumfator vækker opsigt med mountainbike-udstyr

- Jeg vidste, at jeg kun havde én chance for at bevise, at det virker, siger Matej Mohoric ifølge cykelmediet Cyclingnews og afslører, at han ligefrem afslørede sine planer for konkurrenterne.

- Jeg viste det til de favoritter, jeg kender. De spurgte, hvad jeg skulle med en dropper post, og de grinede. Men jeg advarede dem og sagde, at hvis de skulle følge efter mig på nedkørslen, var det på eget ansvar, siger Mohoric kækt.

Matej Mohoric er kendt for at eksperimentere på cyklen. Det var ham, der første gang kørte i en såkaldt ”supertuck”-position, hvor man på nedkørsler sidder på overrøret af cyklen, mens man træder i pedalerne.

Den måde at køre nedkørsler er siden blevet gjort forbudt af Den Internationale Cykelunion (UCI), som har vurderet, at det er for farligt at køre sådan.