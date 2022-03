Afbud har sendt Mads Pedersen på startlisten i ikonisk løb

- Som jeg sagde i mange interviews i sidste uge, var det ikke planen, at jeg skulle køre Milano-Sanremo, men nogle gange ændrer planer sig, siger Pedersen i en pressemeddelelse fra Trek.

- Det er en sen ændring, men jeg føler mig motiveret, og jeg ved, at formen er god. Selvfølgelig er det en skam, at Jasper ikke får muligheden for at forsvare sin titel, men vi vil gøre vores bedste for at tage to i træk for holdet.

Milano-Sanremo er en af cykelsportens fem monumenter, og det bliver første gang, at Mads Pedersen skal prøve kræfter med det næsten 300 kilometer lange endagsløb.