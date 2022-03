Magnus Cort har brækket kravebenet og går glip af monument

Bornholmeren kan dog glæde sig over, at han allerede er blevet noteret for en sejr efter årsskiftet.

I slutningen af februar kørte han først over stregen i det spanske løb Gran Camiño, men generelt har han været plaget af uheld i de første måneder af sæsonen.

Efter sin sejr blev han testet positiv for coronavirus og var på vej tilbage i løbsform, da han søndag styrtede.

Cort havde en af sine bedste sæsoner i 2021, hvor han blandt andet vandt tre etaper i Vuelta a España.