Ung franskmand overrumplede Mads Pedersen og sprinterne

Mads Pedersens hold havde ellers arbejdet hårdt for at holde feltet samlet, så den formstærke dansker kunne blive serveret til sin anden spurtsejr i det franske løb, men det blev altså ødelagt af hjemmebanefavoritten.

- Han (Burgaudeau, red.) kørte stærkt til sidst, og den blev timet forkert i feltet. Vi havde ikke flere mand til at lukke det ned. Så jeg må tage til takke med andenpladsen, siger Mads Pedersen til TV 2 Sport.

Han slår fast, at han er glad for, at formen er god, men han havde svært ved helt at skjule skuffelsen.