Hollandsk fartfænomen vandt i Belgien trods problemer

Quick-Steps sprintertog var kørt i sænk allerede forinden, så Fabio Jakobsen måtte gøre arbejdet selv.

Med den lynhurtige australier Caleb Ewan (Lotto Soudal) i hjulet kørte han frem og tog sejren. Caleb Ewan pressede Jakobsen, men måtte nøjes med andenpladsen.

Fabio Jakobsen har med søndagens triumf allerede vundet syv cykelløb i 2022.

Kasper Asgreen (Quick-Step) var løbets mest fremtrædende dansker, og det var tydeligt, at han havde behov for at vise sig frem.

Lørdag var han forfulgt af uheld i Omloop Het Nieuwsblad og kom aldrig til at spille nogen rolle.