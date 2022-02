Talentudvikling afholder løb fra at jagte World Tour-status

Med verdensstjernen Remco Evenepoels sejr i fjor og to World Tour-hold mere på startlisten i år tyder meget på, at interessen for Postnord Danmark Rundt stiger.

- Vi vil gerne udvikle løbet hele tiden ved at lave nogle små forbedrende tiltag og gøre det endnu mere attraktivt for hvert år. Men vi har ikke ambitioner om at være et World Tour-løb inden for x antal år, lyder det fra Hyldgaard.

I dag er Postnord Danmark Rundt en del af Den Internationale Cykelunions (UCI) ProSeries, der er niveauet lige under World Tour.

Hensynet til de mindre danske hold er vigtigere end at jagte en højere status, mener projektchefen.

- Hvis vi bliver et World Tour-løb, sætter vi talentudviklingen i dansk cykelsport i en uheldig situation. For de kan ikke køre med, når kontinentalholdene ikke får lov at deltage.