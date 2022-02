I den samlede stilling har danskeren et forspring til netop Hirt på fire sekunder.

Charmig blev forud for lørdagens etape interviewet af løbets egen tv-kanal, hvor han udtalte, at Uno-X-holdet ville jagte sejren, og at etapen formentlig ville blive afgjort på den sidste stigning.

Danskeren har tidligere vist, at han er god, når det går opad. Sidste år vandt han bjergtrøjen i Tour of Norway.

Tour of Oman består af seks etaper og slutter på tirsdag.

En anden Uno-X-dansker, den to år yngre Jacob Hindsgaul Madsen, vandt lørdag 3. etape i Tour of Antalya i Tyrkiet, så det norske cykelhold har god grund til at juble over en fin start på weekenden.