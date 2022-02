Mads Pedersen forivrede sig men holdt hjem i tidlig sejr

I weekenden blev Trek-danskeren Mads Pedersen toer i et fransk endagsløb, og onsdag understregede han, at han er i fremragende form straks fra sæsonstarten.

- For at være ærlig, så troede jeg, at jeg havde åbnet for tidligt, men jeg fik et godt hul, og det var nok til at runde målstregen først, siger danskeren i en pressemeddelelse fra Trek-holdet.

Det måske lidt forhastede angreb var dog bare med til at understrege, hvilken form han er mødt op til 2022-sæsonen i.

I 2021 blev det ikke til sejre på øverste hylde, World Touren, for Pedersen, men han vandt etapesejre i PostNord Danmark Rundt og Tour of Norway, mens han også vandt semiklassikeren Kuurne-Bruxelles-Kuurne.