Overvældet amatør kørte sit første VM på ren eufori

Upåagtede Emil Vinjebo rejser hjem fra sit første senior-VM en uforglemmelig oplevelse rigere efter en imponerende præstation på den vanskelige rute i Innsbruck.

Han var udset som personlig hjælper for Michael Valgren, og den 24-årige amatørrytter formåede at holde sig fremme i den bedste gruppe indtil meget sent i løbet.

- Jeg sad med Valgren indtil næstsidste opstigning, hvor der virkelig blev hugget til, og så blev jeg sat. Men det gjorde Simon Yates og Michal Kwiatkowski også, så det er okay, griner ColoQuick-rytteren.

Inden VM-udtagelsen ringede han selv til landstræner Anders Lund og meldte sig klar og i god form, hvis der blev brug for ham. Det gjorde der, og det er landstræneren næppe ked af.

- Det var en sindssyg eufori at køre op ad bjerget. Jeg havde slet ikke ondt i benene på samme måde som normalt, og jeg kunne ikke høre mit åndedræt. Det har helt klart givet ti procent ekstra.

- Jeg er helt overvældet, og Valgren er bare en champ. Jeg er glad for at kunne hjælpe sådan en gut, siger Emil Vinjebo om den danske stjernerytter, der sluttede som nummer syv.

Også en anden VM-debutant, Kasper Asgreen, gjorde sig positivt bemærket og var en af de ryttere, der fik allermest tv-tid i et meget langt udbrud.

Han kom til VM direkte fra Vuelta a España og fik udnyttet sin gode form til at køre med i løbets tidlige udbrud.

Det begyndte med en gruppe på 11 mand og sluttede først 23 kilometer fra mål, hvor Asgreen og nordmanden Vegard Stake Laengen som de sidste blev indhentet.

- Jeg havde fået lov af Anders Lund til at opsøge et udbrud, hvis der kørte en stærk gruppe. Jeg efterspurgte det selv, fordi jeg er kommet ud af Vueltaen i god form, som jeg gerne ville udnytte.

- Jeg er rigtig glad for den måde, jeg kørte på. Men jeg troede aldrig for alvor på, at vi kunne holde hjem. Vi skulle have haft et større forspring, da vi nåede stigningen for sidste gang, siger Asgreen.

Holdkaptajn Jakob Fuglsang, der sluttede som nummer 20, er imponeret af det danske mandskabs præstation.

- Vi kørte et superflot løb, hvor vi var med hele vejen igennem. Valgren kørte en fantastisk finale, men desværre rakte det ikke til at køre på podiet. Men man kan ikke sige andet, end at vi var med til at præge løbet, siger Fuglsang.