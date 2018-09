Spanske Valverde vandt VM-guld i hårdt linjeløb

Endelig.

Sådan må det føles for rutinerede Alejandro Valverde, efter at den 38-årige spanske cykelrytter søndag fejrede en kæmpe triumf og blev verdensmester på landevej i Østrig.

I linjeløbet var Valverde blandt favoritterne, og efter at danske Michael Valgren havde vist imponerende kørsel mod slutningen af løbet, tog Valverde over sammen med en række ryttere, da sidste omgang gik ind i sin slutfase.

10 års vindere af VM i linjeløb Alejandro Valverde har været tæt på så mange gange. Søndag lykkedes det ham så endelig at vinde VM-guld for første gang i karrieren, da han spurtede fra de øvrige ryttere i den forreste kvartet. Sådan er det gået de seneste ti år, der er afholdt VM i linjeløb for mænd: 2018: Alejandro Valverde, Spanien. 2017: Peter Sagan, Slovakiet. 2016: Peter Sagan, Slovakiet. 2015: Peter Sagan, Slovakiet. 2014: Michal Kwiatkowski, Polen. 2013: Rui Costa, Portugal. 2012: Philippe Gilbert, Belgien. 2011: Mark Cavendish, Storbritannien. 2010: Thor Hushovd, Norge. 2009: Cadel Evans, Australien.

Efter seks tidligere VM-medaljer var spanieren hurtigst i spurten foran franske Romain Bardet og canadiske Michael Woods, og Valverde kunne dermed juble over VM-guld for første gang.

- Det er fantastisk efter at have misset det i så mange år. Det er en triumf for holdet, siger Valverde efter sejren ifølge UCI's Twitter-profil.

Valgren sled sig igennem den utrolig hårde afslutning og kom i mål som nummer syv.

VM-ruten var blandt de hårdeste i mange år, og den bød på hele 4670 højdemeter og 258,5 kilometer i det krævende terræn med mange stigninger.

Starten gik i Kufstein, og målstregen lå i Innsbruck.

Rytterne skulle køre 90 kilometer, før de ramte en rundstrækning på 23,8 kilometer. Den skulle køres igennem seks gange, mens sidste omgang var udvidet til 31 kilometer.

Danske Kasper Asgreen var med i et udbrud på i alt 11 ryttere, der havde et stort forspring, som dog gradvist skrumpede ind helt efter planen.

Med 22 kilometer igen sluttede løbet for Asgreen, da resterne af udbruddet blev kørt ind på sidste omgang, men i stedet tog Michael Valgren over.

Valgreen viste enorm styrke og placerede sig forrest i feltet af favoritter og kørte solo.

Med 15 kilometer igen havde danskeren et forspring på 20 sekunder, inden en voldsom stigning ventede, men her sluttede det for Valgren, og Alejandro Valverde overtog den helt store scene.

Spanieren vidste, at han var den hurtigste mand blandt de forreste fire. Han indledte spurten fra front og satte ikke sejren over styr på noget tidspunkt.

Guldmedaljen blev overrakt af manden, der havde vundet de foregående tre år, slovakken Peter Sagan.

Sagan selv måtte strække gevær langt fra mål på den hårde rute og måtte derfor se Valverde overtage VM-tronen.