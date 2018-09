Stærk hollænder knuste al modstand i kvindernes VM-løb

Det er ikke ufarligt at overvære golfturneringer, hvis man står det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Politiets efterforskning centrerede sig ved en lille by på Fyn, hvor maskinpistoler langtfra er hverdag.

Syrisk udenrigsminister siger i tale i FN, at USA, Frankrig og Tyrkiet skal trække styrker ud øjeblikkeligt.

Det lykkedes ikke at sælge Ribe Jernindustri, som nu er begæret konkurs. Samtlige medarbejdere er suspenderet. Finans

Bedre information, bedre service og flere smil. Det kan være måden at klare de næste mange års byggerod og togkaos, lyder nogle af rådene.

Cecilie Uttrup Ludwig oplever, at kvindelige cykelryttere ofte må undvære de mest spektakulære udfordringer.

Det har både været svært og løfterigt at flytte til Spanien for cykeltalenterne Mikkel Bjerg og Emma Norsgaard Jørgensen. Nu får parret snart selskab af deres bror og svoger.

- Jeg var i tvivl om, hvorvidt jeg havde kørt for tidligt. Men jeg tog chancen, og jeg blev nødt til at køre afsted, siger van der Breggen.

De danske landsholdsryttere var et stykke fra de forreste. Cecilie Uttrup Ludwig opnåede den bedste placering blandt danskerne med en 23.-plads.

Det er andet år i træk, at en hollænder snupper VM-guld hos kvinderne. Sidste år løb Chantal Blaak med det hele og overtog dermed tronen fra danske Amalie Dideriksen, som vandt året forinden.

Spratt var hele 3 minutter og 42 sekunder langsommere, da hun trillede over stregen som dagens næstbedste. Med sejren kan van der Breggen kalde sig både OL- og VM-guldvinder.

Nu skal vi lære ham meget bedre at kende, den 800 år gamle kriger, der efter al sandsynlighed kæmpede sammen med Djengis Khan i 1200-tallet.

Når vi i Danmark søger viden på Google, vil vi have skræddersyede svar med det samme.

Den runde Ford Scorpio stod i skærende kontrast til den firkantede Granada-forgænger. Med et avanceret bremsesystem var den forud for alle andre biler.

