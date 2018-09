Schweizer stak af og vandt U23-VM i cykling

Schweizeren Marc Hirschi er ny U23-verdensmester i landevejscykling.

Sunweb-rytteren kørte solo de sidste ni kilometer, og i mål var han 15 sekunder hurtigere end de to nærmeste forfølgere. Derfor kunne Hirschi da også tillade sig at juble med armene over hovedet.

- Det er fantastisk, det er fuldstændig vildt. Vores plan lykkedes perfekt, siger den nykårede verdensmester.

I kampen om andenpladsen slog belgieren Bjorg Lambrecht akkurat finnen Jaakko Hänninen

Den schweiziske succes kom efter et løb, hvor mange forskellige ryttere greb ud efter VM-guldet.

Flere ivrige ryttere angreb allerede på den første kilometer, men lykkeridderne havde ikke held med at slippe væk så tidligt i løbet.

Flere gange var det danskerne, som kontrollerede feltet. Mikkel Bjerg og Mikkel Honoré prøvede flere gange at stikke af, og sidstnævnte lykkedes med at komme med i et regulært udbrud.

Udbruddet blev dog neutraliseret, og i stedet stak ukraineren Mark Padun og schweizeren Patrick Müller væk og opbyggede et forspring, der nåede op på over et halvt minut i løbet af den sidste omgang på rundstrækningen omkring Innsbruck.

Det blev dog en anden schweizer, som tog fusen på konkurrenterne til sidst. Padun og Müller blev indhentet, og så stak Marc Hirschi af og satte et tempo, som ingen kunne følge.

Mikkel Honoré sluttede som bedste dansker. Han kom i mål som nummer 21, da han var 3 minutter og 46 sekunder efter vinderen. Cirka to minutter efter kom Mikkel Bjerg i mål som næstbedste dansker. Han blev nummer 37.